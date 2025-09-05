Скидки
Теннис

Ферреро: Карлосу нужно сосредоточиться на себе и постараться довести Джоковича до предела

Ферреро: Карлосу нужно сосредоточиться на себе и постараться довести Джоковича до предела
Хуан-Карлос Ферреро, тренер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал, что необходимо сделать испанскому теннисисту, чтобы обыграть в полуфинальном матче US Open – 2025 серба Новака Джоковича.

«Не нужно зацикливаться на Новаке, Карлосу нужно сосредоточиться на себе и постараться довести Джоковича до предела, чтобы из-за темпа Карлоса матч стал для него физически слишком тяжёлым», – приводит слова Ферреро Eurosport Spain.

Новак Джокович ведёт по личным встречам у Карлоса Алькараса со счётом 5-3 (3-0 на харде). В последнем очном противостоянии в четвертьфинале Australian Open – 2025 победу одержал Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

