Муратоглу оценил шансы Джоковича на победу в матче с Алькарасом в полуфинале US Open

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу оценил шансы серба Новака Джоковича на победу в полуфинальном матче US Open – 2025 с испанцем Карлосом Алькарасом.
«Может ли он обыграть Карлоса? Да, может. Является ли он фаворитом? Нет, не является. Потому что если посмотреть на матчи Карлоса от первого круга до сегодняшнего дня и сравнить с Новаком, Карлос выглядит сильнее в теннисном плане. Вместе с тем мы знаем, что полуфинал турнира «Большого шлема» — это не столько про теннис, сколько про то, насколько сильно игроки этого хотят, насколько они конкурентоспособны в ключевых моментах и на чьей стороне будет давление, ведь именно это влияет на качество игры.
Вспомните тот олимпийский финал в Париже на грунте — Джокович действительно очень хотел победить. Для него это был вопрос жизни и смерти. Он обыграл Алькараса, а затем снова победил его на Australian Open. Он выиграл два последних матча против Карлоса, и это о многом говорит.
Тот факт, что он вышел в полуфинал всех четырёх турниров «Большого шлема» в этом году, показывает, что он всё ещё на уровне, несмотря на травмы, несмотря на низкую мотивацию — он всё равно был в полуфиналах мэйджоров.
С точки зрения тенниса Карлос сильнее, он всегда впечатляет. Но на этом US Open есть один небольшой нюанс. Я бы сказал, шансы 55/45 в пользу Карлоса, потому что есть вопросы относительно мотивации Новака», – сказал Муратоглу в видео, размещённом в его аккаунте в одной из социальных сетей.
