Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Муратоглу оценил шансы Джоковича на победу в матче с Алькарасом в полуфинале US Open

Муратоглу оценил шансы Джоковича на победу в матче с Алькарасом в полуфинале US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу оценил шансы серба Новака Джоковича на победу в полуфинальном матче US Open – 2025 с испанцем Карлосом Алькарасом.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Может ли он обыграть Карлоса? Да, может. Является ли он фаворитом? Нет, не является. Потому что если посмотреть на матчи Карлоса от первого круга до сегодняшнего дня и сравнить с Новаком, Карлос выглядит сильнее в теннисном плане. Вместе с тем мы знаем, что полуфинал турнира «Большого шлема» — это не столько про теннис, сколько про то, насколько сильно игроки этого хотят, насколько они конкурентоспособны в ключевых моментах и на чьей стороне будет давление, ведь именно это влияет на качество игры.

Вспомните тот олимпийский финал в Париже на грунте — Джокович действительно очень хотел победить. Для него это был вопрос жизни и смерти. Он обыграл Алькараса, а затем снова победил его на Australian Open. Он выиграл два последних матча против Карлоса, и это о многом говорит.

Тот факт, что он вышел в полуфинал всех четырёх турниров «Большого шлема» в этом году, показывает, что он всё ещё на уровне, несмотря на травмы, несмотря на низкую мотивацию — он всё равно был в полуфиналах мэйджоров.

С точки зрения тенниса Карлос сильнее, он всегда впечатляет. Но на этом US Open есть один небольшой нюанс. Я бы сказал, шансы 55/45 в пользу Карлоса, потому что есть вопросы относительно мотивации Новака», – сказал Муратоглу в видео, размещённом в его аккаунте в одной из социальных сетей.

Материалы по теме
Джокович и Алькарас бились за трофеи Уимблдона и ОИ. Теперь они сыграют за финал US Open
Джокович и Алькарас бились за трофеи Уимблдона и ОИ. Теперь они сыграют за финал US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android