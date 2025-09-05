Энен рассказала, почему Джоковичу психологически проще играть с Алькарасом, чем с Синнером

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен поделилась мнением о том, почему сербу Новаку Джоковичу психологически комфортнее выходить на матч против испанца Карлоса Алькараса, чем против итальянца Янника Синнера.

«Это противостояние для него значительно более благоприятно — как в теннисном, так и в психологическом плане. Это было очевидно во время их последнего матча на Australian Open: он выиграл потому, что сумел полностью выбить Алькараса из колеи. По разным причинам ему легче проникнуть в его голову и управлять им. Думаю, здесь уже присутствует ментальный аспект.

Я бы не сказала, что у него есть полная власть над Алькараcом — это было бы слишком сильное слово, тем более что Карлос уже побеждал его в крупных матчах. Но можно сказать, что Джоковичу удаётся сильнее выводить наружу его эмоциональную сторону. Алькарас часто говорил о том уважении, которое внушают ему великие игроки. В Австралии это было заметно: он выглядел более озабоченным фигурой Джоковича, чем своей собственной игрой. И в итоге это сыграло против него.

Конечно, Синнер тоже испытывает уважение. Но, скажем так, у него, похоже, больше дистанции к этой психологической стороне», – приводит слова Энен We Love Tennis.

Напомним, Джокович проведёт встречу 1/2 финала US Open – 2025 с Карлосом Алькарасом. Игра запланирована на 5 сентября.