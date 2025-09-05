Скидки
Анисимова — о подготовке к финалу US Open: постараюсь отключить весь внешний шум

Анисимова — о подготовке к финалу US Open: постараюсь отключить весь внешний шум
Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как планирует психологически настраиваться на финал US Open – 2025, в котором она поборется за победу на турнире с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Я собираюсь относиться к финалу так же, как к любому другому дню. Конечно, я взволнована, но постараюсь отключить весь внешний шум, удалить всё с телефона и полностью сосредоточиться на своей возможности, сделать всё, что в моих силах, чтобы быть готовой», – приводит слова Анисимовой Tennis Up To Date.

В полуфинале Открытого чемпионата США – 2025 Анисимова обыграла японку Наоми Осаку со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Соболенко и Анисимова сразятся за титул US Open. А Мирра останется пятой ракеткой мира
Соболенко и Анисимова сразятся за титул US Open. А Мирра останется пятой ракеткой мира
