Матс Виландер рассказал, за счёт чего Джокович может обыграть Алькараса

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением о том, за счёт чего серб Новак Джокович может обыграть испанца Карлоса Алькараса в полуфинальном матче US Open – 2025.

«Для Джоковича надежда в том, что у Алькараса не будет удачного дня. Но если у испанца будут всплески и спады, тогда у Новака появится шанс. Но если Алькарас будет играть так, как с самого начала турнира… Карлос выглядит более собранным, делает меньше ошибок. Меня поражает, что у него больше нет тех 10-минутных провалов, которые ещё недавно случались. Без этих провалов почти невозможно угнаться за ним. Он действительно кажется невероятно сильным, но пока его ещё не испытывали по-настоящему на этом турнире. А Джокович умеет ломать его ритм. Он хорошо понимает, что его энергетический запас уже не тот, что раньше, и что нужно стартовать максимально сильно.

Первый сет для него самый важный. Если он его проиграет, путь станет очень длинным. Алькарас может позволить себе проиграть первый сет и отыграться, у Новака такой роскоши нет. Джокович заставит его быть сверхконцентрированным с первого мяча и, возможно, сможет создать немного давления на Алькараса», – приводит слова Виландера Corriere Dello Sport.