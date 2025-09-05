Матс Виландер рассказал, за счёт чего Джокович может обыграть Алькараса

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением о том, за счёт чего серб Новак Джокович может обыграть испанца Карлоса Алькараса в полуфинальном матче US Open – 2025.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Для Джоковича надежда в том, что у Алькараса не будет удачного дня. Но если у испанца будут всплески и спады, тогда у Новака появится шанс. Но если Алькарас будет играть так, как с самого начала турнира… Карлос выглядит более собранным, делает меньше ошибок. Меня поражает, что у него больше нет тех 10-минутных провалов, которые ещё недавно случались. Без этих провалов почти невозможно угнаться за ним. Он действительно кажется невероятно сильным, но пока его ещё не испытывали по-настоящему на этом турнире. А Джокович умеет ломать его ритм. Он хорошо понимает, что его энергетический запас уже не тот, что раньше, и что нужно стартовать максимально сильно.
Первый сет для него самый важный. Если он его проиграет, путь станет очень длинным. Алькарас может позволить себе проиграть первый сет и отыграться, у Новака такой роскоши нет. Джокович заставит его быть сверхконцентрированным с первого мяча и, возможно, сможет создать немного давления на Алькараса», – приводит слова Виландера Corriere Dello Sport.
- 5 сентября 2025
-
21:05
-
20:47
-
20:30
-
20:20
-
19:00
-
18:57
-
18:41
-
18:17
-
17:58
-
17:58
-
17:36
-
16:50
-
16:38
-
16:29
-
16:22
-
16:15
-
15:53
-
15:45
-
15:36
-
15:15
-
14:56
-
14:48
-
14:37
-
14:29
-
14:18
-
14:14
-
13:54
-
13:49
-
13:36
-
13:31
-
13:12
-
12:54
-
12:53
-
12:39
-
12:25