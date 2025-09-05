Скидки
Главная Теннис Новости

Синякова/Таусенд — Дабровски/Рутлифф, результат матча 5 сентября 2025, счет 0:2, финал парного разряда US Open

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф одержали победу в парном женском разряде US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и австралийка Эрин Рутлифф одержали победу в женском парном разряде US Open – 2025, обыграв в финале турнира чешско-американский дуэт Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд со счётом 6:4, 6:4.

US Open — парный разряд (ж). Финал
05 сентября 2025, пятница. 19:15 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф

Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За время матча Дабровски/Рутлифф выполнили две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Синякова/Таунсенд сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи.

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф во второй раз в карьере выигрывают Открытый чемпионат США. Ранее теннисистки побеждали на турнире в 2023 году.

Розыгрыш женского парного турнира US Open – 2025 проходил с 28 августа по 5 сентября. В турнире приняли участие 64 пары.

Сетка парного US Open - 2025
Календарь парного US Open - 2025
