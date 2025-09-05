Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф одержали победу в парном женском разряде US Open — 2025

Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и австралийка Эрин Рутлифф одержали победу в женском парном разряде US Open – 2025, обыграв в финале турнира чешско-американский дуэт Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд со счётом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За время матча Дабровски/Рутлифф выполнили две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Синякова/Таунсенд сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи.

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф во второй раз в карьере выигрывают Открытый чемпионат США. Ранее теннисистки побеждали на турнире в 2023 году.

Розыгрыш женского парного турнира US Open – 2025 проходил с 28 августа по 5 сентября. В турнире приняли участие 64 пары.