Надаль — об особенностях игры Синнера: он мгновенно переключается от обороны к атаке

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением об особенностях игры первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, отметив, что он старается играть в быстром ритме.

«Он задаёт такой ритм форхенда, за которым очень трудно следовать. Он очень быстро успевает подготовиться к мячу и мгновенно переключается от обороны к атаке», – приводит слова Надаля The Athletic.

Янник Синнер принимает участие в розыгрыше Открытого чемпионата США – 2025. Итальянец вышел в полуфинал турнира, где поборется за участие в решающем матче US Open с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.