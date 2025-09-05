Рафаэль Надаль: Карлос способен играть на уровне, которого иногда не достигает Янник

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что выделяет игру испанца Карлоса Алькараса на фоне остальных теннисистов, отметив, что она бывает довольно непредсказуемой.

«Карлос более волшебен, он непредсказуем, способен играть на уровне, которого иногда не достигает Янник. Но одновременно он делает больше ошибок — может сыграть лучше, а может сыграть хуже, и важно найти баланс. У Карлоса есть все удары, иногда он ошибается, но он идёт на риск и исполняет впечатляющие комбинации. Смотреть на его игру интересно, потому что всё происходит неожиданно и непредсказуемо. Мне это нравится, это очень увлекательно: он способен творить удивительные вещи и при этом ошибаться — это по-человечески.

С моей точки зрения, Карлос может немного улучшить тактический подход к некоторым матчам. Иногда кажется, что он старается исполнить каждый крупный удар, а на самом деле не всегда нужно делать так много», – приводит слова Надаля The Athletic.