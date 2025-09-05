Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль: Карлос способен играть на уровне, которого иногда не достигает Янник

Рафаэль Надаль: Карлос способен играть на уровне, которого иногда не достигает Янник
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что выделяет игру испанца Карлоса Алькараса на фоне остальных теннисистов, отметив, что она бывает довольно непредсказуемой.

«Карлос более волшебен, он непредсказуем, способен играть на уровне, которого иногда не достигает Янник. Но одновременно он делает больше ошибок — может сыграть лучше, а может сыграть хуже, и важно найти баланс. У Карлоса есть все удары, иногда он ошибается, но он идёт на риск и исполняет впечатляющие комбинации. Смотреть на его игру интересно, потому что всё происходит неожиданно и непредсказуемо. Мне это нравится, это очень увлекательно: он способен творить удивительные вещи и при этом ошибаться — это по-человечески.

С моей точки зрения, Карлос может немного улучшить тактический подход к некоторым матчам. Иногда кажется, что он старается исполнить каждый крупный удар, а на самом деле не всегда нужно делать так много», – приводит слова Надаля The Athletic.

Материалы по теме
Джокович и Алькарас бьются за финал US Open. Позже сыграют Синнер и Оже-Альяссим. LIVE!
Live
Джокович и Алькарас бьются за финал US Open. Позже сыграют Синнер и Оже-Альяссим. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android