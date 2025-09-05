Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дональд Трамп посетит мужской финал US Open

Дональд Трамп посетит мужской финал US Open
Комментарии

Президент США Дональд Трамп посетит мужской финал теннисного US Open — 2025, сообщает The Athletic со ссылкой на источник в Белом доме.

Трамп последний раз присутствовал на US Open в 2015 году на четвертьфинальном матче женского одиночного разряда между Сереной и Винус Уильямс во время своей первой президентской кампании. Тогда его освистали болельщики.

До этого Трамп регулярно приходил на матчи, у него была собственная ложа на стадионе Артура Эша, от которой он отказался в 2017 году после вступления в должность президента США.

В мужском финале US Open — 2025 сыграют победители полуфиналов Новак Джокович — Карлос Алькарас, а также Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим. Матч за титул пройдёт в воскресенье, 7 сентября.

Материалы по теме
В Белом доме подсчитали, что Трамп провёл за игрой в гольф почти 30% президентского срока
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android