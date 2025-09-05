Дональд Трамп посетит мужской финал US Open

Президент США Дональд Трамп посетит мужской финал теннисного US Open — 2025, сообщает The Athletic со ссылкой на источник в Белом доме.

Трамп последний раз присутствовал на US Open в 2015 году на четвертьфинальном матче женского одиночного разряда между Сереной и Винус Уильямс во время своей первой президентской кампании. Тогда его освистали болельщики.

До этого Трамп регулярно приходил на матчи, у него была собственная ложа на стадионе Артура Эша, от которой он отказался в 2017 году после вступления в должность президента США.

В мужском финале US Open — 2025 сыграют победители полуфиналов Новак Джокович — Карлос Алькарас, а также Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим. Матч за титул пройдёт в воскресенье, 7 сентября.