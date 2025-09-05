Моника Селеш сообщила, что будет поддерживать Джоковича с трибун в матче с Алькарасом
Поделиться
10-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира Моника Селеш сообщила, что собирается поддерживать сербского теннисиста Новака Джоковича на трибунах во время полуфинального матча US Open – 2025 с испанцем Карлосом Алькарасом.
US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я пришла, чтобы поддержать Новака в матче против Карлоса Алькараса. Знаю, что ему нужна вся возможная энергия, и я сделаю всё, чтобы помочь ему с трибун.
Мы все должны его поддержать. Вы видели два дня назад, какая была публика. Новак не должен тратить энергию ни на что, кроме корта. Алькарас — великолепный игрок, и Новаку нужно всё, чтобы победить. Держим за него кулаки», – приводит слова Селеш Sportklub.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2025
-
22:48
-
22:28
-
22:03
-
21:50
-
21:32
-
21:31
-
21:05
-
20:47
-
20:30
-
20:20
-
19:00
-
18:57
-
18:41
-
18:17
-
17:58
-
17:58
-
17:36
-
16:50
-
16:38
-
16:29
-
16:22
-
16:15
-
15:53
-
15:45
-
15:36
-
15:15
-
14:56
-
14:48
-
14:37
-
14:29
-
14:18
-
14:14
-
13:54
-
13:49
-
13:36