Моника Селеш сообщила, что будет поддерживать Джоковича с трибун в матче с Алькарасом

10-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира Моника Селеш сообщила, что собирается поддерживать сербского теннисиста Новака Джоковича на трибунах во время полуфинального матча US Open – 2025 с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я пришла, чтобы поддержать Новака в матче против Карлоса Алькараса. Знаю, что ему нужна вся возможная энергия, и я сделаю всё, чтобы помочь ему с трибун.

Мы все должны его поддержать. Вы видели два дня назад, какая была публика. Новак не должен тратить энергию ни на что, кроме корта. Алькарас — великолепный игрок, и Новаку нужно всё, чтобы победить. Держим за него кулаки», – приводит слова Селеш Sportklub.