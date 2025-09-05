Кирьос ответил на слова Джоковича, что он присылает ему видео из ночных клубов и баров

Теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова Новака Джоковича, который ранее заявил, что австралиец присылает ему видео из ночных клубов и баров.

Ранее Джокович заявил: «Ему нравится присылать мне видео из ночных клубов, баров, на последнее я не ответил! И он всегда говорит: «Почему я постоянно встречаю сербов по всему миру?» И вот он пошёл на вечеринку и столкнулся с одним из наших, они обнялись, выпили, и он прислал мне видео».

«Это невероятно, ха-ха-ха», — ответил Кирьос на странице в социальной сети Х.

Джокович в данный момент находится в Нью-Йорке, где продолжает выступление на US Open — 2025. В полуфинале соревнований Новак сразится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.