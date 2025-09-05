Скидки
Кирьос ответил на слова Джоковича, что он присылает ему видео из ночных клубов и баров

Теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова Новака Джоковича, который ранее заявил, что австралиец присылает ему видео из ночных клубов и баров.

Ранее Джокович заявил: «Ему нравится присылать мне видео из ночных клубов, баров, на последнее я не ответил! И он всегда говорит: «Почему я постоянно встречаю сербов по всему миру?» И вот он пошёл на вечеринку и столкнулся с одним из наших, они обнялись, выпили, и он прислал мне видео».

«Это невероятно, ха-ха-ха», — ответил Кирьос на странице в социальной сети Х.

Джокович в данный момент находится в Нью-Йорке, где продолжает выступление на US Open — 2025. В полуфинале соревнований Новак сразится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
3
4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
