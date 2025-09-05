Новак Джокович — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет в 1/2 финала US Open — 2025

В эти минуты в полуфинальном матче мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встречаются седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас из Испании. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Алькараса.

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-3 (3-0 на харде). Серб был сильнее в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, финале «Мастерса» в Цинциннати и полуфинале Итогового чемпионата ATP того же года. Прошлым летом серб обыграл Алькараса в финале Олимпиады в Париже, завоевав последнюю отсутствовавшую у него значимую награду в теннисе. Также Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025. Карлос же обыграл его в полуфинале мадридского «Мастерса» в 2022-м и в двух подряд финалах Уимблдона 2023 и 2024 годов.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В полуфинале итальянец сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.