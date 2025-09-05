Надаль рассказал, как поражения от Джоковича заставили его изменить свою игру

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как поражения в матчах с сербом Новаком Джоковичем в 2011 году заставили его изменить свою игру. Испанец проиграл Джоковичу во всех шести матчах, которые теннисисты провели в том сезоне.

«После того года я понял, что нужно добавить что-то новое в мою игру. Это показывает, насколько сложной была ситуация. В конце сезона я сказал себе: «Окей, что мне нужно сделать, чтобы иметь больше шансов против него — особенно на харде?» И, обсуждая с дядей и командой, мы составили план и цели, что мне нужно улучшить, чтобы иметь больше шансов.

Мне нужно было быть более агрессивным и повышать качество удара форхендом, когда я шёл на виннер. Это была моя цель. В некотором смысле наличие таких игроков, как Джокович или Федерер, перед тобой даёт чёткое понимание того, что нужно делать», – приводит слова Надаля Tennis Up To Date.