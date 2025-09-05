Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Матч был невероятным». Надаль — о финале «Ролан Гаррос» — 2025

«Матч был невероятным». Надаль — о финале «Ролан Гаррос» — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о финале «Ролан Гаррос» – 2025, в котором испанец Карлос Алькарас одержал победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Матч был невероятным, особенно из-за суперэмоционального финала. Для меня первые три сета не были теннисом высокого уровня – это был обычный финал. А вот четвёртый и пятый сеты — настоящая высококлассная борьба. С моей точки зрения, если бы мне пришлось играть против них, именно эти сеты были супер, супервысоким уровнем тенниса, эмоциональными, с элементами всего», – приводит слова Надаля Tennis Up To Date.

Янник Синнер и Карлос Алькарас принимают участие в розыгрыше US Open – 2025. Теннисисты могут сыграть друг с другом в финале турнира, если одержат победы в полуфинальных встречах с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и сербом Новаком Джоковичем соответственно.

Материалы по теме
Надаль рассказал, как поражения от Джоковича заставили его изменить свою игру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android