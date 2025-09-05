«Матч был невероятным». Надаль — о финале «Ролан Гаррос» — 2025

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о финале «Ролан Гаррос» – 2025, в котором испанец Карлос Алькарас одержал победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Матч был невероятным, особенно из-за суперэмоционального финала. Для меня первые три сета не были теннисом высокого уровня – это был обычный финал. А вот четвёртый и пятый сеты — настоящая высококлассная борьба. С моей точки зрения, если бы мне пришлось играть против них, именно эти сеты были супер, супервысоким уровнем тенниса, эмоциональными, с элементами всего», – приводит слова Надаля Tennis Up To Date.

Янник Синнер и Карлос Алькарас принимают участие в розыгрыше US Open – 2025. Теннисисты могут сыграть друг с другом в финале турнира, если одержат победы в полуфинальных встречах с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и сербом Новаком Джоковичем соответственно.