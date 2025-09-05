Надаль — о жизни после завершения карьеры: смотрю матчи, анализирую, но сам играть не хочу

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что адаптировался к жизни без тенниса, отметив, что продолжает следить за матчами.

«Я больше не играю. После завершения карьеры я полностью принял новую жизнь. Конечно, как теннисист я не просто смотрю матч, а всегда анализирую, но это не значит, что я хочу сам играть», – приводит слова Надаля Tennis Up To Date.

39-летний Рафаэль Надаль завершил карьеру в ноябре 2024 года, выступая в составе сборной Испании в Кубке Дэвиса. Надаль уступил в четвертьфинальном матче турнира представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.