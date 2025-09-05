Скидки
Теннис

Алькарас — о матче с Новаком Джоковичем: постараюсь показать свой максимум

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о том, за счёт чего ему удаётся стабильно выступать на US Open – 2025, не проиграв ни одного сета за турнир. В эти минуты Алькарас проводит полуфинальный матч турнира с сербом Новаком Джоковичем.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 1
6 		7 7 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Вы не проиграли ни сета здесь, потеряли подачу всего один раз. Что работает так хорошо?
– Я был очень стабильным на этом турнире, чему очень рад. Хорошо подаю, хорошо играю. Теперь мне предстоит встретиться с одним из лучших принимающих в истории, если не с лучшим. Это будет непросто. Постараюсь показать свой максимум, сыграть в большой теннис. Посмотрим, что получится, – сказал Алькарас перед выходом на корт.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США – 2025 Алькарас одержал победу над чехом Иржи Легечкой со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

