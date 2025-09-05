Алькарас — о матче с Новаком Джоковичем: постараюсь показать свой максимум

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о том, за счёт чего ему удаётся стабильно выступать на US Open – 2025, не проиграв ни одного сета за турнир. В эти минуты Алькарас проводит полуфинальный матч турнира с сербом Новаком Джоковичем.
— Вы не проиграли ни сета здесь, потеряли подачу всего один раз. Что работает так хорошо?
– Я был очень стабильным на этом турнире, чему очень рад. Хорошо подаю, хорошо играю. Теперь мне предстоит встретиться с одним из лучших принимающих в истории, если не с лучшим. Это будет непросто. Постараюсь показать свой максимум, сыграть в большой теннис. Посмотрим, что получится, – сказал Алькарас перед выходом на корт.
В четвертьфинале Открытого чемпионата США – 2025 Алькарас одержал победу над чехом Иржи Легечкой со счётом 6:4, 6:2, 6:4.
