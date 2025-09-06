Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Карлос Алькарас: испанец в сете от выхода в финал US Open — 2025

Новак Джокович — Карлос Алькарас: испанец в сете от выхода в финал US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в полуфинальном матче мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встречаются седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас из Испании. Второй сет завершился со счётом 7:6 (7:4) в пользу Алькараса. Счёт по сетам — 2:0.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 1
6 		7 7 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-3 (3-0 на харде). Серб был сильнее в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, финале «Мастерса» в Цинциннати и полуфинале Итогового чемпионата ATP того же года. Прошлым летом серб обыграл Алькараса в финале Олимпиады в Париже, завоевав последнюю отсутствовавшую у него значимую награду в теннисе. Также Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025. Карлос же обыграл его в полуфинале мадридского «Мастерса» в 2022-м и в двух подряд финалах Уимблдона 2023 и 2024 годов.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер. В полуфинале итальянец сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Сетка US Open - 2025 (м)
Календарь US Open - 2025 (м)
Материалы по теме
Алькарас ведёт у Джоковича 2:0 по сетам на US Open. Ещё ночью сыграет Синнер. LIVE!
Live
Алькарас ведёт у Джоковича 2:0 по сетам на US Open. Ещё ночью сыграет Синнер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android