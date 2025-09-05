Скидки
Теннис

«Такие встречи — подарок». Джокович — о матче с Карлосом Алькарасом на US Open

«Такие встречи — подарок». Джокович — о матче с Карлосом Алькарасом на US Open
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как он относится к матчам с ведущими игроками мира. В эти минуты Джокович проводит встречу 1/2 финала US Open – 2025 с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

— Это уже ваш 53-й полуфинал на турнирах «Шлема». Каждый из них ощущается по-разному?
– Да. Я стараюсь не воспринимать ни один матч как должное. Особенно на этом этапе карьеры. Такие встречи — это подарок: играть полуфинал против лучших игроков мира. Жду этого момента. Мне нравится вызов. Всё ещё пытаюсь идти вперёд, – сказал Джокович в интервью перед выходом на корт.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США – 2025 Новак Джокович одержал победу над американцем Тейлором Фрицем со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

