«Такие встречи — подарок». Джокович — о матче с Карлосом Алькарасом на US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как он относится к матчам с ведущими игроками мира. В эти минуты Джокович проводит встречу 1/2 финала US Open – 2025 с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|1
|
|7 7
|4
— Это уже ваш 53-й полуфинал на турнирах «Шлема». Каждый из них ощущается по-разному?
– Да. Я стараюсь не воспринимать ни один матч как должное. Особенно на этом этапе карьеры. Такие встречи — это подарок: играть полуфинал против лучших игроков мира. Жду этого момента. Мне нравится вызов. Всё ещё пытаюсь идти вперёд, – сказал Джокович в интервью перед выходом на корт.
В четвертьфинале Открытого чемпионата США – 2025 Новак Джокович одержал победу над американцем Тейлором Фрицем со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
