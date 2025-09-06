Скидки
Теннис

WTA 125 в Монтрё: прямая трансляция полуфинала теннисного турнира начнется в 15:30

Начало прямой видеотрансляции полуфинала теннисного турнира WTA-125 в Монтрё
Аудио-версия:
Комментарии

6 сентября в 15:30 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция полуфинала грунтового турнира категории WTA 125 в швейцарском Монтрё. В одном полуфинале Дарья Семенистая (Латвия) встретится с Александрой Олейниковой (Украина). В другом полуфинальном матче Майя Хвалинска (Польша) сразится с Андреа Ласаро Гарсией (Испания).

Смотрите полуфинал WTA 125 в Монтрё здесь
Прямые трансляции спорта
Монтрё 125. 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 15:30 МСК
Дарья Семенистая
Латвия
Дарья Семенистая
Д. Семенистая
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
1
         
Александра Олейникова
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова
Монтрё 125. 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Майя Хвалинска
Польша
Майя Хвалинска
М. Хвалинска
Не начался
1 2 3
         
         
Андреа Ласаро Гарсия
Испания
Андреа Ласаро Гарсия
А. Ласаро Гарсия

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь WTA-125 в Монтрё
Сетка WTA-125 в Монтрё
