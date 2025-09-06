Начало прямой видеотрансляции полуфинала теннисного турнира WTA-125 в Монтрё

6 сентября в 15:30 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция полуфинала грунтового турнира категории WTA 125 в швейцарском Монтрё. В одном полуфинале Дарья Семенистая (Латвия) встретится с Александрой Олейниковой (Украина). В другом полуфинальном матче Майя Хвалинска (Польша) сразится с Андреа Ласаро Гарсией (Испания).

Смотрите полуфинал WTA 125 в Монтрё здесь

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

