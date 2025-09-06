Скидки
Баскетболист Джимми Батлер посетил матч между Джоковичем и Алькарасом на US Open — 2025

Баскетболист клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер стал гостем полуфинального матча US Open – 2025 между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 2
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Фото: Elsa/Getty Images

Джимми Батлер является шестикратным участником Матча всех звёзд НБА и множество раз был включён в различные символические сборные по итогам регулярных сезонов лиги. Батлер дважды играл в финале НБА в составе флоридской команды «Майами Хит», а также получил награду «Самому лучшему игроку финальной серии Восточной конференции» 2023 года. В составе сборной США Батлер стал обладателем золотой медали Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

