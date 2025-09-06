Баскетболист Джимми Батлер посетил матч между Джоковичем и Алькарасом на US Open — 2025

Баскетболист клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер стал гостем полуфинального матча US Open – 2025 между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

Фото: Elsa/Getty Images

Джимми Батлер является шестикратным участником Матча всех звёзд НБА и множество раз был включён в различные символические сборные по итогам регулярных сезонов лиги. Батлер дважды играл в финале НБА в составе флоридской команды «Майами Хит», а также получил награду «Самому лучшему игроку финальной серии Восточной конференции» 2023 года. В составе сборной США Батлер стал обладателем золотой медали Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.