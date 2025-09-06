Алькарас обыграл Джоковича и вышел в финал US Open — 2025

В пятницу, 5 сентября, завершился полуфинальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025, в котором встречались седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас из Испании. Матч завершился за 2 часа 22 минуты в трёх сетах победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.
22-летний Алькарас выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. 38-летний Джокович сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.
В финале US Open — 2025 Алькарас сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27).
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является Синнер.
