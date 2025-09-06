Скидки
Теннис

Новак Джокович — Карлос Алькарас, результат матча 5 сентября 2025, счет 0:3, 1/2 финала US Open

Алькарас обыграл Джоковича и вышел в финал US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 5 сентября, завершился полуфинальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025, в котором встречались седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас из Испании. Матч завершился за 2 часа 22 минуты в трёх сетах победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 2
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

22-летний Алькарас выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. 38-летний Джокович сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

В финале US Open — 2025 Алькарас сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27).

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является Синнер.

Сетка US Open - 2025 (м)
Календарь US Open - 2025 (м)
