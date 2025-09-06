Алькарас высказался о победе над Джоковичем и выходе в финал US Open — 2025

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил, что рад выйти в свой второй финал US Open в карьере. В полуфинале мэйджора в США Алькарас победил Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

— Твой соперник сегодня сделал лишь один брейк. Насколько хороша была твоя подача?

— Это прекрасное чувство. Я ещё раз вышел в финал US Open. Это многое значит для меня. Это был не самый лучший уровень игры от меня, но я стараюсь держать уровень от начала и до конца каждого розыгрыша. Это очень важно. Это был физически сложный матч. Я здорово его провёл. Рад выйти в свой второй финал US Open, — сказал Алькарас на корте после победы.

В финале US Open — 2025 Алькарас сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27). Испанец побеждал на US Open один раз — в 2022 году.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является Синнер.