Алькарас высказался о победе над Джоковичем и выходе в финал US Open — 2025

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил, что рад выйти в свой второй финал US Open в карьере. В полуфинале мэйджора в США Алькарас победил Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 2
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Твой соперник сегодня сделал лишь один брейк. Насколько хороша была твоя подача?
— Это прекрасное чувство. Я ещё раз вышел в финал US Open. Это многое значит для меня. Это был не самый лучший уровень игры от меня, но я стараюсь держать уровень от начала и до конца каждого розыгрыша. Это очень важно. Это был физически сложный матч. Я здорово его провёл. Рад выйти в свой второй финал US Open, — сказал Алькарас на корте после победы.

В финале US Open — 2025 Алькарас сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27). Испанец побеждал на US Open один раз — в 2022 году.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является Синнер.

