Карлос Алькарас стал третьим самым молодым игроком с семью выходами в финал на ТБШ

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в семь финалов турниров «Большого шлема» в Открытой эре, сообщает Opta Ace. В полуфинале US Open – 2025 Алькарас был сильнее серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

На момент достижения этого результата Алькарасу исполнилось 22 года и 111 дней. Самыми молодыми игроками, которым удалось добиться выхода в семь финалов турниров серии «Большого шлема», являются испанец Рафаэль Надаль и швед Бьорн Борг. Оба теннисиста были в возрасте 22 лет и 20 дней на момент достижения этого результата.

В финале Открытого чемпионата США – 2025 Карлос Алькарас сыграет с победителем второго полуфинального матча, в котором сыграют итальянец Янник Синнер и канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.