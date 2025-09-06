Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас вышел в финал US Open впервые с 2022 года

Карлос Алькарас вышел в финал US Open впервые с 2022 года
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас во второй раз своей карьере вышел в финал Открытого чемпионата США в одиночном разряде. В 1/2 финала US Open — 2025 испанец переиграл в трёх партиях седьмого в рейтинге ATP 38-летнего Новака Джоковича из Сербии — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 2
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В предыдущий раз и впервые в карьере на ТБШ Алькарас выходил в финал US Open в 2022 году, когда стал победителем турнира, победив в решающем матче норвежца Каспера Рууда — 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этого на счету Карлоса пять выходов в финал турниров «Большого шлема» (три — Уимблдон, два — Ролан Гаррос"), четыре из которых стали победными.

Единственное поражение в финалах ТБШ Алькарас потерпел на Уимблдоне-2025 от первой ракетки мира итальянца Янника Синнера (6:4, 4:6, 4:6, 4:6), с которым может встретиться и в финале US Open — 2025 в случае победы Синнера над 27-м в мировом рейтинге и 25-м сеяным на турнире канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025

Видео: Алькарас после победы над Зверевым в Цинциннати тренирует подачу

Материалы по теме
Карлос Алькарас стал третьим самым молодым игроком с семью выходами в финал на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android