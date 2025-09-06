Карлос Алькарас вышел в финал US Open впервые с 2022 года

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас во второй раз своей карьере вышел в финал Открытого чемпионата США в одиночном разряде. В 1/2 финала US Open — 2025 испанец переиграл в трёх партиях седьмого в рейтинге ATP 38-летнего Новака Джоковича из Сербии — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.
В предыдущий раз и впервые в карьере на ТБШ Алькарас выходил в финал US Open в 2022 году, когда стал победителем турнира, победив в решающем матче норвежца Каспера Рууда — 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этого на счету Карлоса пять выходов в финал турниров «Большого шлема» (три — Уимблдон, два — Ролан Гаррос"), четыре из которых стали победными.
Единственное поражение в финалах ТБШ Алькарас потерпел на Уимблдоне-2025 от первой ракетки мира итальянца Янника Синнера (6:4, 4:6, 4:6, 4:6), с которым может встретиться и в финале US Open — 2025 в случае победы Синнера над 27-м в мировом рейтинге и 25-м сеяным на турнире канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
