«Они слишком хороши». Джокович — о матчах с Алькарасом и Синнером на ТБШ

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё поражение в матче полуфинала турнира US Open со вторым номером рейтинга испанским спортсменом Карлосом Алькарасом (4:6, 6:7, 2:6).

«Я проиграл Карлосу и Яннику три из четырёх турниров «Большого шлема» в полуфиналах. Они просто слишком хороши. Мне очень сложно с ними играть, особенно на финальных стадиях ТБШ», — приводит слова Джоковича US Open Press.

Напомним, в финале Алькарас встретится с Феликсом Оже-Альяссимой или Янником Синнером.