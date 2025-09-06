Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим: итальянец разгромно выиграл первый сет

В эти минуты проходит полуфинальный матч турнира US Open, где встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 27-й номер рейтинга канадский спортсмен Феликс Оже-Альяссим.

Первый сет продолжался 42 минуты и завершился победой итальянского спортсмена со счётом 6:1. За это время Синнер успел сделать четыре подачи навылет, допустить одну двойную ошибку и реализовать два брейк-пойнта из пяти возможных. На счету его соперника два эйса и две двойных ошибки.

Победитель этого матча в финальной встрече турнира сразится со второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.