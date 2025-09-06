Скидки
Теннис Новости

Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим: канадец сравнял счёт в матче

В эти минуты проходит полуфинальный матч турнира US Open, где встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 27-й номер рейтинга канадский спортсмен Феликс Оже-Альяссим.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 1
1 		6 3 1
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Второй сет завершился победой канадского спортсмена со счётом 6:3. Первый сет выиграл итальянский теннисист со счётом 6:1. За это время Синнер сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных. На счету его соперника пять эйсов, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти возможных.

Победитель этого матча в финальной встрече турнира сразится со второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

