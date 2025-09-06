Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим: итальянец уверенно выиграл третий сет
В эти минуты проходит полуфинальный матч турнира US Open, где встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 27-й номер рейтинга канадский спортсмен Феликс Оже-Альяссим.
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|1
|
|6
|3
|1
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Третий сет выиграл Синнер со счётом 6:3. Второй сет завершился победой канадского спортсмена со счётом 6:3. Первый сет выиграл итальянский теннисист со счётом 6:1. За это время Синнер сделал девять подач навылет, допустил две двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти возможных.
Победитель этого матча в финальной встрече турнира сразится со второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
