Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим: итальянец уверенно выиграл третий сет

В эти минуты проходит полуфинальный матч турнира US Open, где встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 27-й номер рейтинга канадский спортсмен Феликс Оже-Альяссим.

Третий сет выиграл Синнер со счётом 6:3. Второй сет завершился победой канадского спортсмена со счётом 6:3. Первый сет выиграл итальянский теннисист со счётом 6:1. За это время Синнер сделал девять подач навылет, допустил две двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти возможных.

Победитель этого матча в финальной встрече турнира сразится со второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.