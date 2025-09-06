Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима и вышел в финал US Open — 2025

В пятницу, 5 сентября, завершился полуфинальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025, в котором встречались первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 27-й номер мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим из Канады. Матч длился 3 часа 20 минут в трёх сетах победой Синнера со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
Итальянский теннисист выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Канадец сделал девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один заработанный брейк-пойнт из десяти.
В финале US Open — 2025 Янник Синнер сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании.
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября.
