Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 5 сентября 2025, счет 3:1, 1/2 финала US Open

Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима и вышел в финал US Open — 2025
Комментарии

В пятницу, 5 сентября, завершился полуфинальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025, в котором встречались первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 27-й номер мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим из Канады. Матч длился 3 часа 20 минут в трёх сетах победой Синнера со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
1 		6 3 4
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Итальянский теннисист выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Канадец сделал девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один заработанный брейк-пойнт из десяти.

В финале US Open — 2025 Янник Синнер сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября.

Календарь матчей мужского одиночного разряда US Open
Турнирная сетка мужского одиночного разряда US Open
Алькарас обыграл Джоковича и вышел в финал US Open — 2025
Комментарии
