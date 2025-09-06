Определились финалисты US Open — 2025 в мужской одиночной сетке
Поделиться
На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 стали известны оба участника финала в одиночных соревнованиях мужчин. В решающем матче за победу в турнире сыграют первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и второй в рейтинге ATP испанский теннисист Карлос Алькарас.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В полуфинале Янник Синнер переиграл в четырёх сетах 27-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Карлосу Алькарасу для выхода в финал понадобилось три сета с 7-м в рейтинге ATP сербом Новаком Джоковичем — 6:4, 7:6, 6:2.
Янник Синнер является действующим победителем US Open. Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября.
Комментарии
- 6 сентября 2025
-
06:40
-
06:36
-
06:20
-
06:04
-
05:57
-
04:50
-
03:59
-
03:20
-
03:19
-
01:58
-
00:58
-
00:52
-
00:42
-
00:35
-
00:10
- 5 сентября 2025
-
23:49
-
23:37
-
23:22
-
23:07
-
22:48
-
22:28
-
22:03
-
21:50
-
21:32
-
21:31
-
21:05
-
20:47
-
20:30
-
20:20
-
19:00
-
18:57
-
18:41
-
18:17
-
17:58
-
17:58