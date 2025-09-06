Определились финалисты US Open — 2025 в мужской одиночной сетке

На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 стали известны оба участника финала в одиночных соревнованиях мужчин. В решающем матче за победу в турнире сыграют первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и второй в рейтинге ATP испанский теннисист Карлос Алькарас.

В полуфинале Янник Синнер переиграл в четырёх сетах 27-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Карлосу Алькарасу для выхода в финал понадобилось три сета с 7-м в рейтинге ATP сербом Новаком Джоковичем — 6:4, 7:6, 6:2.

Янник Синнер является действующим победителем US Open. Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября.