US Open — 2025: результаты матчей с 5 на 6 сентября у мужчин

В ночь с 5 на 6 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжился хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). 1/2 финала. Результаты 5-6 сентября:

Новак Джокович (Сербия, 7) – Карлос Алькарас (Испания, 2) — 4:6, 6:7, 2:6;

Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Финальный матч US Open — 2025 между Синнером и Алькарасом состоится 7 сентября на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», его начало ориентировочно назначено на 21:00 мск.