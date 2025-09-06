Скидки
Теннис

Алькарас не отдал ни одного сета до финала US Open впервые после Федерера в 2015 году

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира «Большого шлема» US Open — 2025 в одиночном разряде, не отдав на турнирном пути ни одного сета. Во всех шести сыгранных матчах испанец одержал победы со счётом 3:0.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 2
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На пути к решающему матчу Алькарас последовательно обыграл американца Райлли Опелку (67-й в рейтинге), итальянца Маттию Беллуччи (65-й в рейтинге), итальянца Лучано Дардери (34-й в рейтинге, 32-й посев на турнире), француза Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге), чеха Иржи Легечку (21-й в рейтинге, 20-й посев) и серба Новака Джоковича (седьмой в рейтинге, седьмой посев).

В предыдущий раз пройти весь путь до финала US Open без потери хотя бы одного сета смог швейцарец Роджер Федерер в 2015 году.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025

Видео: Фанат подарил Карлосу Алькарасу маску лучадора

