Алькарас не отдал ни одного сета до финала US Open впервые после Федерера в 2015 году

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира «Большого шлема» US Open — 2025 в одиночном разряде, не отдав на турнирном пути ни одного сета. Во всех шести сыгранных матчах испанец одержал победы со счётом 3:0.
На пути к решающему матчу Алькарас последовательно обыграл американца Райлли Опелку (67-й в рейтинге), итальянца Маттию Беллуччи (65-й в рейтинге), итальянца Лучано Дардери (34-й в рейтинге, 32-й посев на турнире), француза Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге), чеха Иржи Легечку (21-й в рейтинге, 20-й посев) и серба Новака Джоковича (седьмой в рейтинге, седьмой посев).
В предыдущий раз пройти весь путь до финала US Open без потери хотя бы одного сета смог швейцарец Роджер Федерер в 2015 году.
Видео: Фанат подарил Карлосу Алькарасу маску лучадора
