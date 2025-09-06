«После второго сета у меня закончились силы». Джокович — о матче с Алькарасом

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил свою форму в матче полуфинала турнира US Open со вторым номером рейтинга испанским спортсменом Карлосом Алькарасом (4:6, 6:7, 2:6).

«К сожалению, после второго сета у меня закончились силы. Думаю, энергии хватило, чтобы бороться с ним и выдерживать его ритм два сета. А потом я выдохся, а он продолжал», — приводит слова Джоковича ESPN.

Напомним, в финале Карлос Алькарас встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

Финальный матч US Open — 2025 между состоится 7 сентября на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», его начало ориентировочно назначено на 21:00 мск.