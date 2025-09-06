«После второго сета у меня закончились силы». Джокович — о матче с Алькарасом
Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил свою форму в матче полуфинала турнира US Open со вторым номером рейтинга испанским спортсменом Карлосом Алькарасом (4:6, 6:7, 2:6).
US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|2
|
|7 7
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«К сожалению, после второго сета у меня закончились силы. Думаю, энергии хватило, чтобы бороться с ним и выдерживать его ритм два сета. А потом я выдохся, а он продолжал», — приводит слова Джоковича ESPN.
Напомним, в финале Карлос Алькарас встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
Финальный матч US Open — 2025 между состоится 7 сентября на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», его начало ориентировочно назначено на 21:00 мск.
