Синнер и Алькарас разыграют третий подряд финал «Большого шлема»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и второй в рейтинге ATP испанец Карлос Алькарас встретятся в финале US Open, оформив уникальную серию противостояний. Для них это станет уже третьим подряд финалом турниров «Большого шлема».

Напомним, на «Ролан Гаррос» победу одержал Алькарас, а на «Уимблдоне» сильнее оказался Синнер.

В Открытой эре подобное удавалось лишь сербу Новаку Джоковичу и испанцу Рафаэлю Надалю, которые провели подряд три финала ТБШ в 2011–2012 годах.

Финальный матч US Open — 2025 между Синнером и Алькарасом состоится 7 сентября на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», его начало ориентировочно назначено на 21:00 мск.

На данный момент в личных встречах испанец опережает итальянца со счётом 9-5.