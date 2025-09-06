Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер догнал Джоковича и уступает лишь Федереру по длине победной серии на хардовых ТБШ

Синнер догнал Джоковича и уступает лишь Федереру по длине победной серии на хардовых ТБШ
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продлил до 27 матчей победную серию на хардовых турнирах «Большого шлема» — US Open и Australian Open. В полуфинале US Open — 2025 Синнер обыграл 27-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (25-й посев) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Ранее итальянец выиграл подряд три ТБШ на харде — Australian Open — 2024, US Open — 2024 и Australian Open — 2025.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
1 		6 3 4
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Тем самым Синнер сравнялся по длительности победной серии на хардовых ТБШ с сербом Новаком Джоковичем, в активе которого второй показатель в истории, сообщает Tennis TV. Рекордной по длительности серией обладает швейцарец Роджер Федерер, который не проигрывал на US Open и Australian Open 40 матчей подряд.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025

Видео: Допинг-скандалы в теннисе

Материалы по теме
Янник Синнер выиграл 300 матчей за карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android