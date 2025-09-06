Синнер догнал Джоковича и уступает лишь Федереру по длине победной серии на хардовых ТБШ

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продлил до 27 матчей победную серию на хардовых турнирах «Большого шлема» — US Open и Australian Open. В полуфинале US Open — 2025 Синнер обыграл 27-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (25-й посев) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Ранее итальянец выиграл подряд три ТБШ на харде — Australian Open — 2024, US Open — 2024 и Australian Open — 2025.

Тем самым Синнер сравнялся по длительности победной серии на хардовых ТБШ с сербом Новаком Джоковичем, в активе которого второй показатель в истории, сообщает Tennis TV. Рекордной по длительности серией обладает швейцарец Роджер Федерер, который не проигрывал на US Open и Australian Open 40 матчей подряд.

