Синнер догнал Джоковича и уступает лишь Федереру по длине победной серии на хардовых ТБШ
Поделиться
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продлил до 27 матчей победную серию на хардовых турнирах «Большого шлема» — US Open и Australian Open. В полуфинале US Open — 2025 Синнер обыграл 27-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (25-й посев) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Ранее итальянец выиграл подряд три ТБШ на харде — Australian Open — 2024, US Open — 2024 и Australian Open — 2025.
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|
|6
|3
|4
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Тем самым Синнер сравнялся по длительности победной серии на хардовых ТБШ с сербом Новаком Джоковичем, в активе которого второй показатель в истории, сообщает Tennis TV. Рекордной по длительности серией обладает швейцарец Роджер Федерер, который не проигрывал на US Open и Australian Open 40 матчей подряд.
Видео: Допинг-скандалы в теннисе
Материалы по теме
Комментарии
- 6 сентября 2025
-
09:34
-
09:30
-
08:37
-
07:55
-
07:12
-
06:40
-
06:36
-
06:20
-
06:04
-
05:57
-
04:50
-
03:59
-
03:20
-
03:19
-
01:58
-
00:58
-
00:52
-
00:42
-
00:35
-
00:10
- 5 сентября 2025
-
23:49
-
23:37
-
23:22
-
23:07
-
22:48
-
22:28
-
22:03
-
21:50
-
21:32
-
21:31
-
21:05
-
20:47
-
20:30
-
20:20
-
19:00