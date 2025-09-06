Скидки
6 сентября главные новости спорта, теннис, US Open, отбор на ЧМ-2026, РПЛ, КХЛ, кубок Открытия

Синнер и Алькарас — в финале US Open, «Локомотив» выиграл Кубок Открытия. Главное к утру
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй в рейтинге ATP испанец Карлос Алькарас сыграют в финале US Open — 2025, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Открытия КХЛ, сборная Ямайки в отборе к ЧМ-2026 обыграла Бермуды с голами нападающего «Пари НН» Ренальдо Сефаса и экс-форварда «Спартака» Шамара Николсона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима и вышел в финал US Open — 2025.
  2. Алькарас обыграл Джоковича и вышел в финал US Open — 2025.
  3. «Локомотив» в серии буллитов обыграл «Трактор» в матче за Кубок Открытия КХЛ.
  4. Голы Сефаса и Николсона помогли Ямайке разгромить Бермуды в отборе КОНКАКАФ к ЧМ-2026.
  5. Сборная Франции уверенно обыграла Украину в матче 1-го тура отборочного турнира к ЧМ-2026.
  6. Сборная Италии разгромила Эстонию в дебютном матче под руководством Гаттузо.
  7. Коста-Рика сыграла вничью с Никарагуа в отборе ЧМ-2026, Манфред Угальде не забил.
  8. Сборная Беларуси разгромно проиграла Греции в матче отбора к ЧМ-2026.
  9. Азербайджан со счётом 0:5 уступил Исландии в отборе на чемпионат мира — 2026.
  10. Александр Радулов выиграл Кубок Открытия в шестой раз.
  11. Сборная Марокко квалифицировалась на ЧМ-2026.
  12. Тринидад и Тобаго сыграл вничью с Кюрасао в отборе ЧМ-2026, Ливай Гарсия не забил.
