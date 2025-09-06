Синнер и Алькарас — в финале US Open, «Локомотив» выиграл Кубок Открытия. Главное к утру

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй в рейтинге ATP испанец Карлос Алькарас сыграют в финале US Open — 2025, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Открытия КХЛ, сборная Ямайки в отборе к ЧМ-2026 обыграла Бермуды с голами нападающего «Пари НН» Ренальдо Сефаса и экс-форварда «Спартака» Шамара Николсона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».