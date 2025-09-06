Скидки
Главная Теннис Новости

Янник Синнер вышел в финал на пятом турнире «Большого шлема»

Янник Синнер вышел в финал на пятом турнире «Большого шлема»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет в пятом подряд финале на мэйджоре. В субботу, 6 сентября, в полуфинале US Open он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
1 		6 3 4
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Серия Синнера тянется с финала Открытого чемпионата США — 2024, тогда он обыграл американца Тейлора Фрица. В финале Australian Open — 2025 итальянец победил немца Александра Зверева. В матче за титул «Ролан Гаррос» — 2025 Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, имея тройной матчбол, однако в финале Уимблдона-2025 итальянец сумел взять у него реванш и победил.

