Янник Синнер вышел в финал на пятом турнире «Большого шлема»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет в пятом подряд финале на мэйджоре. В субботу, 6 сентября, в полуфинале US Open он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Серия Синнера тянется с финала Открытого чемпионата США — 2024, тогда он обыграл американца Тейлора Фрица. В финале Australian Open — 2025 итальянец победил немца Александра Зверева. В матче за титул «Ролан Гаррос» — 2025 Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, имея тройной матчбол, однако в финале Уимблдона-2025 итальянец сумел взять у него реванш и победил.