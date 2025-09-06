Алькарас стал пятым игроком в истории, обыгравшим Джоковича на харде, грунте и траве
Поделиться
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас благодаря победе над седьмым в мировом рейтинге сербом Новаком Джоковичем в полуфинале хардового турнира «Большого шлема» US Open — 2025 (6:4, 7:6 (7:4), 6:2) стал пятым теннисистом в истории, который обыгрывал Джоковича в турнирах ATP на всех трёх основных покрытиях — харде, грунте и траве.
US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|2
|
|7 7
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Как сообщает статистический оператор Opta в социальной сети X, ранее побед над Джоковичем на всех основных покрытиях смогли добиться только завершившие карьеры швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей, а из действующих игроков — только первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Видео: Карлос Алькарас постригся перед вторым кругом на «Ролан Гаррос»
Комментарии
- 6 сентября 2025
-
10:51
-
10:47
-
10:35
-
10:34
-
10:26
-
10:25
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:51
-
09:34
-
09:30
-
08:37
-
07:55
-
07:12
-
06:40
-
06:36
-
06:20
-
06:04
-
05:57
-
04:50
-
03:59
-
03:20
-
03:19
-
01:58
-
00:58
-
00:52
-
00:42
-
00:35
-
00:10
- 5 сентября 2025
-
23:49
-
23:37
-
23:22
-
23:07
-
22:48