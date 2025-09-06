Скидки
Алькарас стал пятым игроком в истории, обыгравшим Джоковича на харде, грунте и траве

Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас благодаря победе над седьмым в мировом рейтинге сербом Новаком Джоковичем в полуфинале хардового турнира «Большого шлема» US Open — 2025 (6:4, 7:6 (7:4), 6:2) стал пятым теннисистом в истории, который обыгрывал Джоковича в турнирах ATP на всех трёх основных покрытиях — харде, грунте и траве.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 2
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Как сообщает статистический оператор Opta в социальной сети X, ранее побед над Джоковичем на всех основных покрытиях смогли добиться только завершившие карьеры швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей, а из действующих игроков — только первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025

Видео: Карлос Алькарас постригся перед вторым кругом на «Ролан Гаррос»

