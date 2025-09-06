Алькарас стал пятым игроком в истории, обыгравшим Джоковича на харде, грунте и траве

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас благодаря победе над седьмым в мировом рейтинге сербом Новаком Джоковичем в полуфинале хардового турнира «Большого шлема» US Open — 2025 (6:4, 7:6 (7:4), 6:2) стал пятым теннисистом в истории, который обыгрывал Джоковича в турнирах ATP на всех трёх основных покрытиях — харде, грунте и траве.

Как сообщает статистический оператор Opta в социальной сети X, ранее побед над Джоковичем на всех основных покрытиях смогли добиться только завершившие карьеры швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей, а из действующих игроков — только первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

