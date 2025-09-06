Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Джоковичем на US Open
Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после выхода в финал Открытого чемпионата США в одиночном разряде. В 1/2 финала US Open — 2025 испанец переиграл в трёх партиях седьмого в рейтинге ATP 38-летнего Новака Джоковича из Сербии — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.
US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|2
|
|7 7
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Огромное уважение, Новак! Для меня было честью делить с тобой корт ещё на одной большой сцене! Я не могу быть счастливее! Мы в финале Открытого чемпионата США! Ура!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.
Янник Синнер является действующим победителем US Open. Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября.
