Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Джоковичем на US Open

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после выхода в финал Открытого чемпионата США в одиночном разряде. В 1/2 финала US Open — 2025 испанец переиграл в трёх партиях седьмого в рейтинге ATP 38-летнего Новака Джоковича из Сербии — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

«Огромное уважение, Новак! Для меня было честью делить с тобой корт ещё на одной большой сцене! Я не могу быть счастливее! Мы в финале Открытого чемпионата США! Ура!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Янник Синнер является действующим победителем US Open. Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября.