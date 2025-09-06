«Никогда не думал, что дойду до этого». Янник Синнер — о пяти финалах подряд на ТБШ

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил факт выхода в пятый подряд финал на мэйджоре. В субботу, 6 сентября, в полуфинале US Open он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

«Я никогда не думал, что дойду до этого, когда стал профессионалом, и вот я здесь. Это невероятно. Я думаю, пять подряд финалов «Большого шлема» — это огромное достижение. Стабильность и тот факт, что мы выходим на последние этапы крупнейших турниров, просто невероятны. Воскресенье — очень важный день для меня», — приводит слова Синнера Punto de Break.