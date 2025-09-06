Скидки
Главная Теннис Новости

Янник Синнер выложил пост по итогам выхода в финал US Open

Янник Синнер выложил пост по итогам выхода в финал US Open
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост по итогам выхода в финал US Open — 2025. В субботу, 6 сентября, в полуфинале US Open он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
1 		6 3 4
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Ух ты, какая ночь. Очень рад снова оказаться в финале US Open», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

В финале US Open — 2025 посеянный на турнире под первым номером Янник Синнер встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (второй посев). Итальянский теннисист является действующим победителем Открытого чемпионата США, который он выиграл в 2024 году впервые в своей карьере.

