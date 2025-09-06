Янник Синнер выложил пост по итогам выхода в финал US Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост по итогам выхода в финал US Open — 2025. В субботу, 6 сентября, в полуфинале US Open он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

«Ух ты, какая ночь. Очень рад снова оказаться в финале US Open», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

В финале US Open — 2025 посеянный на турнире под первым номером Янник Синнер встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (второй посев). Итальянский теннисист является действующим победителем Открытого чемпионата США, который он выиграл в 2024 году впервые в своей карьере.