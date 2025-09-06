В ATP отреагировали на выступление 38-летнего Новака Джоковича на US Open — 2025
Официальный аккаунт ATP в социальной сети X отреагировал на завершение турнирного пути легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025, который проходит в эти дни в Нью-Йорке. В одиночном разряде 38-летний Джокович дошёл до полуфинала, где уступил второй ракетке мира 22-летнему испанцу Карлосу Алькарасу — 4:6, 6:7 (4:7), 2:6.
US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|2
|
|7 7
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Что за выступление, Новак Джокович!» — гласит текст поста официального аккаунта ATP с фотографией Джоковича и эмодзи аплодисментов.
Новак Джокович является четырёхкратным победителем US Open и единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству выигранных турниров «Большого шлема» — 24.
