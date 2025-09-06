Скидки
Главная Теннис Новости

«Не о чем беспокоиться». Синнер — о вызове врача во время полуфинала US Open — 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему брал медицинский перерыв по ходу полуфинала US Open — 2025. В субботу, 6 сентября, он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
1 		6 3 4
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Я почувствовал лишь лёгкое напряжение [в области живота] после подачи, когда подавал во втором сете при счёте 4:3. После процедуры я почувствовал себя гораздо лучше. В какой-то момент я вообще ничего не чувствовал. Я подавал в своём обычном темпе, так что всё было в порядке. Не о чем беспокоиться. Но я предпочёл уйти с корта в другое место. Так что всё в порядке», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Янник Синнер вышел в финал на пятом турнире «Большого шлема» подряд
