Арина Соболенко — Аманда Анисимова: где смотреть, во сколько начало финала US Open
Сегодня, 6 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США — 2025 в женском одиночном разряде. В матче за титул встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и девятый номер рейтинга Аманда Анисимова из США.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
Встреча запланирована на 23:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.
Анисимова ведёт 6-3 по личным встречам с Соболенко. Последний их очный матч состоялся в полуфинале Уимблдона-2025, где победу одержала Аманда.
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко, обыгравшая в финале американку Джессику Пегулу.
