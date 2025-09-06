Скидки
«Не хочу нервничать». Алькарас — о возможном присутствии Трампа на финале US Open

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о возможном присутствии президента США Дональда Трампа на мужском финале US Open — 2025. В матче за титул Алькарас сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Для турнира большая честь, когда президент страны поддерживает соревнования и теннис. Если говорить обо мне, то, честно говоря, я постараюсь не концентрироваться и не думать об этом. Не хочу нервничать из-за этого. Думаю, что присутствие президента на теннисном матче — это здорово для тенниса», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Трамп последний раз присутствовал на US Open в 2015 году на четвертьфинальном матче женского одиночного разряда между Сереной и Винус Уильямс во время своей первой президентской кампании. Тогда его освистали болельщики.

