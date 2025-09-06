Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Впервые с 2002 года представитель «Большой тройки» не сыграет в финале «Шлема» в сезоне

Впервые с 2002 года представитель «Большой тройки» не сыграет в финале «Шлема» в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» 38-летний сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в финал Открытого чемпионата США — 2025. В полуфинале он уступил второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 2:6.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 2
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Таким образом, впервые с 2002 года хотя бы один участник великой «Большой тройки» (Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер) не сыграет в финале турнира «Большого шлема» в сезоне. Отметим, что Надаль и Федерер завершили карьеры в 2024 и 2021 году соответственно.

Джокович же дошёл до полуфиналов на всех «Шлемах» нынешнего сезона. На Australian Open он снялся по ходу матча с немцем Александром Зверевым из-за травмы, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Материалы по теме
«После второго сета у меня закончились силы». Джокович — о матче с Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android