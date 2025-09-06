Впервые с 2002 года представитель «Большой тройки» не сыграет в финале «Шлема» в сезоне

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» 38-летний сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в финал Открытого чемпионата США — 2025. В полуфинале он уступил второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 2:6.

Таким образом, впервые с 2002 года хотя бы один участник великой «Большой тройки» (Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер) не сыграет в финале турнира «Большого шлема» в сезоне. Отметим, что Надаль и Федерер завершили карьеры в 2024 и 2021 году соответственно.

Джокович же дошёл до полуфиналов на всех «Шлемах» нынешнего сезона. На Australian Open он снялся по ходу матча с немцем Александром Зверевым из-за травмы, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне проиграл итальянцу Яннику Синнеру.