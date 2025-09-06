Оже-Альяссим: будущее покажет, насколько я близок к Синнеру

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился впечатлениями от полуфинального матча US Open – 2025, в котором он встретился с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч длился 3 часа 20 минут и завершился победой Синнера со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|
|6
|3
|4
«Будущее покажет мой уровень. Не хочу делать слишком много прогнозов. Я просто хотел воспользоваться моментом, чтобы насладиться турниром и всеми хорошими вещами, которые были. Очевидно, что вы строите своё будущее с помощью основы, которая заложена в вас, а затем пытаетесь понемногу совершенствоваться. Так что я просто пытаюсь всё усвоить. У меня было несколько хороших моментов. В некоторых эпизодах матч был равным, иногда удавалось доминировать. Конечно, я чувствую себя конкурентоспособным, но будущее покажет, насколько я близок к Синнеру», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.
В финале US Open — 2025 Янник Синнер сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании.
- 6 сентября 2025
-
10:51
-
10:47
-
10:35
-
10:34
-
10:26
-
10:25
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:51
-
09:34
-
09:30
-
08:37
-
07:55
-
07:12
-
06:40
-
06:36
-
06:20
-
06:04
-
05:57
-
04:50
-
03:59
-
03:20
-
03:19
-
01:58
-
00:58
-
00:52
-
00:42
-
00:35
-
00:10
- 5 сентября 2025
-
23:49
-
23:37
-
23:22
-
23:07
-
22:48