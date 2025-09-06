Оже-Альяссим: будущее покажет, насколько я близок к Синнеру

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился впечатлениями от полуфинального матча US Open – 2025, в котором он встретился с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч длился 3 часа 20 минут и завершился победой Синнера со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

«Будущее покажет мой уровень. Не хочу делать слишком много прогнозов. Я просто хотел воспользоваться моментом, чтобы насладиться турниром и всеми хорошими вещами, которые были. Очевидно, что вы строите своё будущее с помощью основы, которая заложена в вас, а затем пытаетесь понемногу совершенствоваться. Так что я просто пытаюсь всё усвоить. У меня было несколько хороших моментов. В некоторых эпизодах матч был равным, иногда удавалось доминировать. Конечно, я чувствую себя конкурентоспособным, но будущее покажет, насколько я близок к Синнеру», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

В финале US Open — 2025 Янник Синнер сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании.