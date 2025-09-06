Скидки
Синнер — об Алькарасе: вне корта временами пересекаемся. Не знаю, довольны мы этим или нет

Синнер — об Алькарасе: вне корта временами пересекаемся. Не знаю, довольны мы этим или нет
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своих взаимоотношениях с пятикратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом в преддверии очного финала на US Open — 2025.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«На корте нам нравится видеть друг друга. Учитывая наш рейтинг, это значит, что у нас хорошо складывается турнир. Вне корта мы временами пересекаемся. Не знаю, довольны мы этим или нет. Да нет, это здорово, у нас отличные отношения вне корта. Знаете, мы просто много работаем, но в то же время мы обычные люди. Так что да, я с нетерпением жду встречи с ним в финале», — сказал Синнер на пресс-конференции.


