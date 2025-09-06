Синнер — об Алькарасе: вне корта временами пересекаемся. Не знаю, довольны мы этим или нет
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своих взаимоотношениях с пятикратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом в преддверии очного финала на US Open — 2025.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«На корте нам нравится видеть друг друга. Учитывая наш рейтинг, это значит, что у нас хорошо складывается турнир. Вне корта мы временами пересекаемся. Не знаю, довольны мы этим или нет. Да нет, это здорово, у нас отличные отношения вне корта. Знаете, мы просто много работаем, но в то же время мы обычные люди. Так что да, я с нетерпением жду встречи с ним в финале», — сказал Синнер на пресс-конференции.
