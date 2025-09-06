Скидки
Теннис

Карлос Алькарас рассказал, какой совет дал ему Роджер Федерер

Карлос Алькарас рассказал, какой совет дал ему Роджер Федерер
Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о спортивном долголетии 38-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича, упомянув совет легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

— Новаку 38, у него четыре полуфинала на «Шлемах» в этом году. А вы хотите играть в 38?
— Слава богу, мне ещё до этого далеко. Один человек как-то сказал мне, что не нужно думать о том, чтобы играть и в 35, 38. Он сказал, что надо фокусироваться на следующих пяти годах, то есть от сегодняшнего дня до 27. А когда мне стукнет 27, начать думать ещё на пять лет вперёд. То есть думать не на 15-20 лет вперёд, а на 5 максимум. Посмотрим, что будет, я постараюсь заботиться о своем теле как можно лучше, чтобы впереди у меня было много лет. Кто мне это сказал? Роджер.

— Что скажете о том, что он почти в 40 дошёл до четырёх полуфиналов?
— Впечатляет, чего он в этом году добился на «Шлемах», везде доходил до полуфиналов. Он бросает вызов следующему поколению, бросает вызов нам. Впечатляет то, как он это делает. Я всегда говорю, что ему как будто 25 в физическом плане. Поддерживать такой уровень в 38. Это впечатляет, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

