Синнер: Алькарас всегда доводит меня до предела. Иногда приятно и не играть против него

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, согласен ли с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который говорил, что хотел бы соперников полегче.

«И да и нет. Так говорил Роджер. Мы все думаем одинаково, но мне нравятся эти вызовы, нравится ставить себя в такое положение. Карлос всегда доводит меня до предела. В последнее время мы довольно часто играем друг с другом.

Но иногда приятно и не играть против него. Это нормально, но, как я всегда говорил, для спорта здорово, когда есть такое соперничество и важные матчи. Я из тех, кто любит такие вызовы. Мне нравится быть в таких ситуациях», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Янник Синнер и Карлос Алькарас сыграют в финале US Open — 2025. Матч состоится в воскресенье, 7 сентября.

